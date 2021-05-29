تقنية “يو إس بي” جديدة توفر طاقة للأجهزة المحمولة تبلغ 240 واط

2021/05/29 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المزمع إطلاق جهاز يو إس بي قياس C في وقت لاحق من هذا العام بقوة هائلة تبلغ 240 واط لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب والأجهزة الأخرى.

سيسمح لك اليو إس بي قياس C بتوصيل الأجهزة التي تحتاج إلى الطاقة كأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب وشاشات 4K والطابعات، بقوة تصل إلى 240 واط بدءًا من هذا العام.



هذه القفزة القصوى في الطاقة هي أكثر من ضعف السعة القصوى الحالية البالغة 100 واط.

وقد كشف منتدى “يو إس بي امبليرمنترس” المختص بتطوير التكنولوجيا الصناعية، يوم الثلاثاء الماضي عن مستويات الطاقة الجديدة في تحديث الإصدار 2.1 لمواصفات اليو إس بي من نوع C، والتي تبلغ 240 واط واسعة المدى.

بدأ منفذ اليو إس بي، كمنفذ مفيد ولكنه محدود لتوصيل لوحات المفاتيح والماوس والطابعات بأجهزة الكمبيوتر.



وقد نجح لاحقًا في إزاحة منفذ (فايرواير Firewire) والمنافذ الأخرى نظرًا إلى أن السرعات العالية تسمح له بمعالجة المهام الأكثر تطلباً.



وقد أثبتت فائدتها في شحن الهواتف مع بدء ثورة الهاتف المحمول، وهو ما مهد الطريق لاستخدامها في توفير الطاقة، والبيانات.

وستحتاج الكابلات التي تدعم 240 واط متطلبات إضافية لاستيعاب المستويات الجديدة.



وورد في وثيقة مواصفات (USB-IF)، أنه سيتطلب أن تحمل الكابلات رموزًا محددة حتى يتمكن المستخدمون من التأكد بصريًا من أن الكبل يدعم ما يصل إلى 240 واط .

ومع حركة التطور الجارية، فإنه يمكنك توقع مظهر جديد للكابلات منخفضة الطاقة، تسمى نطاق الطاقة القياسي.



فبالنسبة لتوصيل طاقة اليو إس بي، يتم تحديد كل مجموعة من الأكبال على أنها قابلة للاستخدام لتشغيل نطاق القدرة القياسي (إس بي آر SPR) فقط أو قابلة للاستخدام في تشغيل كل من (إس بي آر SPR وإي بي آر نطاق الطاقة الممتدEPR) ،” حسب المواصفات.



سيتم استبدال منتجات الكابلات عالية الطاقة الحالية، والتي يمكنها حمل تيار يصل إلى 5 أمبير، بكابلات EPR.

يذكر بأن سعة 240 واط تكفي لتشغيل شاشات أكبر ومحطات عمل وأجهزة كمبيوتر محمولة للألعاب وغيرها من الأجهزة، وفق ما نقل موقع “سي نت” الإلكتروني.

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