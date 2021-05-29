مجلس الخدمة ينفي الاخبار المتداولة بشان تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا

2021/05/29 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، الانباء التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا.

وأوضح اللهيبي في بيان، ان "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي لا يمتلك اي وسيلة تواصل اجتماعي لاسابقا ولا حاليا وان ما منسوب من اخبار على صفحات بأسمه عاريه عن الصحه وهذه الصفحات مزيفه ، مشيرا الى، ان مجلس الخدمة غير مسؤول عن تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا المشمولين بقانون ٥٩ لسنة ٢٠١٧ .



وانما وزارة التعليم هي من تحددها".

واهاب اللهيبي "عدم نشر المعلومات المتعلقة بمجلس الخدمة إلا بعد الرجوع الى الموقع الرسمي للمجلس قبل نشرها ، مبينا ان المجلس غير مسؤول عن اي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل اي مسؤولية او تبعات قانونية عن هذه التصريحات".

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