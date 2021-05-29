صالح ..يدعو إلى إيقاف النزيف السياسي في العراق

2021/05/29 | 16:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة، مشددًا على ضرورة إيقاف حدة النزيف السياسي في البلاد.

وأضاف صالح خلال كلمة في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني نمر بمرحلة حساسة وخطيرة وأمامنا استحقاقات كبيرة، من أبرزها إجراء الانتخابات في موعدها...

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