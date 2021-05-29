الصحة تسجل 3257 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5425 حالة

2021/05/29 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 3257 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5425 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 23 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا بلغ 582537 شخصا".

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