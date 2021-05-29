2021/05/29 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، السبت، أن تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها.وأضاف المصدر أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي: احد اوجه الحرب المركز الخبري الوطني.

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