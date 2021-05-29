تغريدة تساوي ملايين الدولارات.. السر في تقنية

2021/05/29 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحة رقمية وتغريدة ومقاطع فيديو تساوي ملايين الدولارات..السر في تقنية "NFT"

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