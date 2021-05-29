الكاظمي: نسعى ان يكون العراق عامل جذب عبر تحسين البيئة الاسثمارية

2021/05/29 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني إستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، السفير الألماني لدى العراق، أوله دييل بمناسبة إنتهاء مهام عمله، مرحبا باستمرار العلاقات الثنائية الطيبة بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات. واكد الكاظمي […]

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