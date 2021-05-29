الكاظمي لسفير برلين: نسعى لأن يكون العراق عامل جذب للاستثمار

2021/05/29 | 16:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، سعي العراق إلى أن يكون عامل جذب للاستثمار، وذلك خلال لقائه سفير برلين لدى بغداد أوله دييل، بمناسبة انتهاء مهام عمله في البلاد.

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وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، إنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، السفير الألماني لدى العراق السيد أوله دييل بمناسبة إنتهاء مهام عمله".

وأكد السيد الكاظمي للسفير وفق البيان، "تطلع العراق إلى مزيد من التعاون البنّاء مع جمهورية ألمانيا الإتحادية وباقي دول الإتحاد الأوروبي، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والشعب والالماني، كما أثنى على جهود السفير خلال مدّة عمله في العراق".

واضاف البيان، "ورحب الكاظمي باستمرار العلاقات الثنائية الطيبة بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، وبالأخص عمل الشركات الألمانية والإستثمار في العراق، مؤكداً سعي الحكومة الى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسبن البيئة الاسثمارية وتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين الاوضاع المعاشية للمواطن".

وتابع البيان، "من جانبه نقل السفير دييل تطلّع الحكومة الألمانية الى تنمية العلاقات مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة، وجدد نهج حكومته الداعم للعراق في مواجه التحديات الراهنة وأهمها الاصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب".

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