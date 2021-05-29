الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الباكستاني | فيديو

2021/05/29 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الباكستاني

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