الكاظمي: نسعى لتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين اوضاع المواطنين

2021/05/29 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، سعي الحكومة إلى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسبن البيئة الاسثمارية وتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين الاوضاع المعاشية للمواطن.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان صحفي، إن “الكاظمي استقبل اليوم، السفير الألماني لدى العراق أوله دييل بمناسبة إنتهاء مهام عمله، حيث أكد للسفير تطلع العراق الى مزيد من التعاون البنّاء مع جمهورية ألمانيا الإتحادية وباقي دول الإتحاد الأوروبي، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والشعب والالماني، كما أثنى على جهود السفير خلال مدّة عمله في العراق”.

ورحب الكاظمي، “باستمرار العلاقات الثنائية الطيبة بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، وبالأخص عمل الشركات الألمانية والإستثمار في العراق، مؤكداً سعي الحكومة الى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسبن البيئة الاسثمارية وتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين الاوضاع المعاشية للمواطن”.

من جانبه، نقل السفير دييل “تطلّع الحكومة الألمانية الى تنمية العلاقات مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة، مجدداً نهج حكومته الداعم للعراق في مواجه التحديات الراهنة وأهمها الاصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب”.

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