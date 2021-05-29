2021/05/29 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان

استضاف السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , اليوم السبت 29- ايار 2021, مدير عام الشركة العراقية للملاحة الجوية ومجلس ادارة الشركة , لبحث ملف ادارة الاجواء العراقية , واستعراض قدرات وقابليات الكوادر الوطنية على ادارة الملف المذكور .

وقال الكعبي خلال الاستضافة التي هي الثانية مع مسؤولي الشركة , ان البعض وللأسف الشديد يشككون وبشكل مستمر بقدرات الكفاءات الوطنية والعاملين في مختلف القطاعات بما فيها إدارة الاجواء , رغم ان القريب والبعيد يشهد بأن العراقيون هم الرواد الأساسيون في منطقة الشرق الاوسط في قطاع الطيران والاجواء , بل ساعدوا بلدان عديدة على تأسيس هيئات وشركات بهذا الصدد ".

واشاد سيادته بالجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الكوادر الوطنية العاملة في الشركة العراقية بإعادة تشغيل منظومة الرادار للمنطقة الغربية واضافتها للأجواء ، بعد ان كانت خارجها في ظل ادارة الشركة البريطانية ( سيركو)، كما نجحت الادارة الوطنية بتعظيم واردات مالية لخزينة الدولة بلغت اكثر ( 7 مليار) دينار عراقي خلال فترة الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي وكذلك تمكنهم من اضافة ما يزيد على ( 100 طائرة) يوميا تعبر الاجواء العراقية يوميا وهذا انجاز يحسب لهم ".

ونوه الكعبي الى انه سبق لمجلس النواب ان طلب وبشكل رسمي من مجلس الوزراء بعدم المضي في تجديد العقد المبرم مع الشركة البريطانية المذكورة والذي انتهى بتاريخ 31/12/2020, واستلمت الكوادر الوطنية وبشكل فوري محل خبراء الشركة الاجنبية ونجحوا في ادارة هذا الملف ، من دون اي معوقات فنية او ادارية , معتمدين على الخبرات المتراكمة والكفاءات الفنية العراقية التي لا تقل خبراتها عن اي خبرات عالمية , والتي كانت تعمل في وقت التعاقد مع الشركة البريطانية( سيركو).

ودعا الكعبي وزارة النقل والحكومة الى الاعتماد على الكوادر الوطنية في هذه الشركة وكافة المؤسسات الحكومية لما لها من فوائد ومميزات منها تطوير الخبرات والحفاظ على موارد العراق حيث ان تكلفة الشركات الاجنبية مبالغ طائلة بعكس ادارتها محليا ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: العراق رائد في تأسيس اغلب شركات الملاحة الجوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: العراق رائد في تأسيس اغلب شركات الملاحة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).