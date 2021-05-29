2021/05/29 | 16:43 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 مايو 2021 | 04:16 مساءً | عدد القراءات : 18

تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان"الإصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 16، السليمانية 32، دهوك 150".

ووفقاً للبيان، اكتسب 1104 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان الشفاء، حيث توزعوا في كل من، أربيل 205، السليمانية 112، دهوك 745، حلبجة 10، كرميان 23، رابرين 9.

وتوفي 5 مصابين بكورونا، توزعوا في كل من أربيل 3، دهوك 1، كرميان 1.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 168862، شفي منهم 155069، وتوفي 4266

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