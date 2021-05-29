القائمة الوبائية: آلاف الإصابات الجديدة بفيروس

2021/05/29 | 16:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 1.19 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 3200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 29 آيار/مايو، وتضمن تسجيل أكثر من 3200 إصابة، و23 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5400 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.8%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 421 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16334 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 582 ألف شخص.

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