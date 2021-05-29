نائب يرجح تأجيل جلسة مجلس النواب

2021/05/29 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو في مجلس النواب، عدم انعقاد جلسة المجلس، اليوم السبت، مشيرا الى ان عدد النواب الذين حضروا الى الى قاعة الجلسة قليل جدا.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب في تمام الرابعة من مساء اليوم السبت جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله.

وقال النائب حسن نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني لـ PUKmedia، ان عدد اعضاء المجلس الحاضرين الى قاعة الجلسة قليل جدا، مشيرا الى ان العدد لا يتجاوز الـ 30 نائبا.

ورجح نرمو ان تؤجل جلسة اليوم الى اشعار اخر.، لافتا الى ان ذلك قد يأتي نتيجة عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة

PUKmedia خاص

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