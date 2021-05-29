2021/05/29 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحق قصف الطائرات والمدفعية التركية خسائر كبيرة ببيئة اقليم كوردستان، فيما دعا مختص بشؤون البيئة المجتمع الدولي الى التدخل.

وكان احدث قصف تركي على مناطق كاني ماسي اليوم السبت، قد احرق مساحات شاسعة من المزارع والغابات، ومغادرة اهالي تلك المناطق عن مناطقها.

وقال الصحفي والباحث في شؤون البيئة خالد سليمان لـPUKmedia: ان الجيش التركي يتعمد احراق المزارع والغابات في اقليم كوردستان، كما تعمد احراق البساتين والغابات في مدينة عفرين بغرب كوردستان، ومنذ احتلالها عام 2018، موضحا، ان العقلية الشوفينية لا تستهدف الكورد فقط وانما تعمل لحرق بيئة كوردستان وقطع الاشجار ومن ثم بيعها.

واضاف: ان تركيا تعرف جيدا ان الكوردي مرتبط بارضه وبيئته لذا يتقصد ضرب غابات والمزارع بهدف اكراهه لمنطقته ضمن سياسية استعمارية قديم، كما نفذت في جمهورية هايتي التي حصلت على الاستقلال في القرن الـ 18 مقابل بيع اشجارها لفرنسا، مشيرا الى ان المساحات الخضراء والغابات كانت في جمهورية هايتي بنسبة 80% لتصبح بنسبة 2% فقط.

واكد ضرورة مواجهة سياسات تركيا الخاطئة والخطرة جدا، بحق الكورد وكوردستان، باعتماد جميع سبل النضال المدني والتحرك في محافل المجتمع الدولي لكي لا تصبح كوردستان بلا اشجار وغابات.

وكان الجيش التركي قد بدأ عمليات عسكرية داخل اقليم كوردستان قبل اكثر من 35 يوما، واسفر القصف التركي المتكرر على مناطق الاقليم عن استشهاد واصابة مدنيين، ناهيك عن استهداف الغابات والمزارع، وافراغ عشرات القرى الحدودية، في وقت لم تنجح فيه جميع المناشدات المحلية والرسمية، اقناع تركيا بالكف عن العمليات.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختص بيئي: تركيا تتعمد تدمير واحراق غابات كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختص بيئي: تركيا تتعمد تدمير واحراق غابات كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).