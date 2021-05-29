الكعبي يؤكد الاعتماد على الكوادر الوطنية في بناء الدولة

2021/05/29 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، الاعتماد على الكوادر الوطنية في بناء الدولة، موضحا ان العراق “رائد” في تأسيس اغلب شركات الملاحة الجوية.وقال بيان لمكتبه […]

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