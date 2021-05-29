وزير الدفاع العراقي يوجه تحذيرات غير مسبوقة لفصائل الحشد الشعبي

2021/05/29 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، السبت، من "تكرار المشهد" الذي ظهرت عليه فصائل الحشد الشعبي بعد اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح، مقللا في الوقت ذاته من قوة هذه الفصائل مقارنة بالقوات النظامية.

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