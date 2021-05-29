صحة الأنبار تسجل حالات شفاء جديدة تفوق الإصابات بأكثر من ضعفين

2021/05/29 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ254 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، إن "دائرتنا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 33 إصابة جديدة بكورونا، في عموم المحافظة، وتوزعت الإصابات على النحو التالي":

قضاء الرمادي ٨

قضاء الكرمة ٤

قضاء الفلوجة ٨

قضاء هيت ٩

قضاء راوه ٤

الشفاء ١٠٥

و

وأضافت، "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم، فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار، وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار أو مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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