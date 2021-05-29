المانيا تؤكد نهجها الداعم للعراق في مواجهة

2021/05/29 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

السبت، سعي حكومته لأن يكون العراق عامل

جذب لعمل الشركات الالمانية، فيما أشار

السفير الالماني لدى بغداد إلى نهج

حكومة بلاده الداعم لمواجهة "التحديات

الراهنة".

وقا

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