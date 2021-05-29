منها ملف الزيارات الدينية.. الكاظمي يدعو لتفعيل اللجان المشتركة بين العراق وباكستان

2021/05/29 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، إلى تفعيل اللجان

العراقية الباكستانية المشتركة لوضع

آليات تعاون دائمة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن

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