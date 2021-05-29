الصناعة تؤكد على تشغيل مصنـع البتروكيمياويـات في البصرة

2021/05/29 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزيـر الصناعـة والمعـادن،منهـل عزيـز الخبـاز اليوم السبت، على ضرورة تشغيل مصنـع البتروكيمياويـات في البصرة، موجها بتشكيل لجنة مركزية للاشراف على التشغيل النهائي للمصنع.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني، […]

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