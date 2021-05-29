احدهما مسؤول الرواتب.. الاطاحة بإرهابيين اثنين من داعش في كركوك

2021/05/29 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بإرهابيين اثنين من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها ألقت القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة /4 إرهاب وبحوزته مبالغ مادية يوزعها كفالات ورواتب لعناصر داعش، وكذلك القبض على مسؤول عن تجهيز الإرهابيين بالأسلحة واجهزة الاتصال، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأشارت إلى أن "مجموع الملقى القبض عليهم ضمن واجب كركوك هم اثنين صادرة بحقهما أحكام المادة /4 إرهاب".

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