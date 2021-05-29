التربية تعقد اجتماعاً لبحث موضوع الامتحانات وتصدر عدة قرارات

2021/05/29 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع امتحانات المراحل الدراسية كافة بحضور المُديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات

عقدت وزارة التربية اجتماعاً موسعاً ضم المديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات لمناقشة القرارات التي تخص اجراء امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2020 – 2021 .

حيث تمخض الاجتماع الذي ترأسهُ وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي الى اعتماد مجموعة من القرارات من ضمنها ، ان تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية واتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة .

كما اكد المجتمعون على ابقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه) وزارية ، هذا وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على تأجيل البت في قرار امتحانات المراحل غير المنتهية بعد (الأول من شهر تموز) ولحين اكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم "الالكتروني" .

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