مصدر برلماني يرجح عدم عقد جلسة لمجلس النواب اليوم

2021/05/29 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رجح مصدر برلماني، السبت، بعدم عقد مجلس النواب جلسته لهذا اليوم.

وقال المصدر ان "هناك ترجيحات تؤكد عدم إمكانية عقد البرلمان جلسته التي من المقرر أن تعقد اليوم لمناقشة عدد من القوانين"، عازيا ذلك إلى "غياب غالبية أعضاء المجلس"

وأضاف ان "عدد النواب الحاضرين حاليا لا يتجاوزون الـ(85) نائبا".

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