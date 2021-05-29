2021/05/29 | 17:14 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 مايو 2021 | 04:51 مساءً | عدد القراءات : 15

إنجاز اطول رصيف نفطي بتاريخ الموانئ العراقية

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، اكمال صب المقطع الأخير من رصيف نفطي بميناء خور الزبير في البصرة، مبينة أنه يعد اطول رصيف نفطي بتاريخ الموانئ العراقية.

وذكرت الموانئ في بيان عن "اكمال صب المقطع الأخير من رصيف ميناء خور الزبير، الذي تنفذه شركة ميتسوبيشي اليابانية ومقاولها الثانوي شركة جالك التركية، ضمن مشاريع القرض الياباني الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي".

واضافت أن "هذا الرصيف الذي يبلغ طوله ٣٤٠ مترا والذي أنشأ على احدث طراز للأرصفة النفطية في العالم، يعد اكبر رصيف بتاريخ الموانئ العراقية".

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