قيادي في الحشد الشعبي يوضح حقيقة اعتقاله

2021/05/29 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول امن لواء ١٣ في الحشد الشعبي، حسن مصباح، اليوم السبت، حقيقة اعتقاله.

وقال مصباح في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما تم تداوله بشأن اعتقاله ما هي إلا إشاعات، ولا أساس لها من الصحة".وأضاف، أنه "قبل أربعة أيام داهمت قوة أمنية منزله، واعتقلت أخوته وأطفال، دون أمر قضائي، وتم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة".

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