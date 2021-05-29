وزارة التربية تصدر قرارات جديدة بخصوص الامتحانات

2021/05/29 | 17:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد عقدت وزارة التربية اجتماعاً موسعاً ضم المديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات لمناقشة القرارات التي تخص اجراء امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2020 – 2021 .حيث تمخض الاجتماع الذي ترأسهُ وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي الى اعتماد مجموعة من القرارات من ضمنها ، ان تكون امتحانات مرحلة …

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