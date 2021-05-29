الفيليون يهنئون تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/05/29 | 17:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت منظمة كرمسير الكورد الفيلية، الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حزب الشهداء وحق تقرير المصير.

وجاء في نص بيان المنظمة:

بمناسبة الذكرى السنوية 46 لتاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حزب التضحيات والاباء نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات لكوادر واعضاء وجماهير الاتحاد الوطني، بهذه المناسبة العظيمة.

فلتحيا عاليا ذكرى تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، حزب الشهداء والتضحيات، والحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير، ننحني اجلالاً واكراماً للشهداء الابرار، و نتمنى بالاستمرار على نهجهم ومبادئ الرئيس مام جلال وان تبقى في طليعة قافلة التقدم والتطور والتجدد".

PUKmedia

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