2021/05/29 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، اليوم السبت، بإصابة 7 أشخاص إثر إطلاق نار في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.ووفقا للقنوات التلفزيونية المحلية، “تم نقل جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ميامي الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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