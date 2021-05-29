2021/05/29 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخذت وزارة التربية، اليوم السبت، عدة قرارات بشأن امتحانات المراحل الدراسية كافة، منها ابقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه) وزارية وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تتخذ عدة قرارات بشأن امتحانات المراحل الدراسية كافة المركز الخبري الوطني.

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