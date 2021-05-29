الشرق الأوسط: حالة ارتباك وتقاطع في المواقف بين قادة الحشد حيال طريقة اعتقال مصلح

2021/05/29 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر عراقية رفيعة اعتراف قيادات بارزة في الحشد الشعبي بأن استعراض مسلحين تابعين لفصائل عراقية داخل المنطقة الخضراء الأربعاء الماضي سابقة خطيرة تهدد وضع المؤسسة.

وقالت المصادر التي حضرت اجتماعا عُقد قبل أيام ضم قيادات سياسية بالإضافة إلى قيادات في الحشد، قالت إن حالة من الارتباك والتقاطع سادت أجواء الاجتماع، مشيرة إلى أن الأطراف المجتمعة اختلفت فيما بينها بشأن حادثة اعتقال القيادي قاسم مصلح أحد أبرز قياديي الحشد، ووصلت إلى درجة تبادل الاتهامات بأن يؤدي استعراض المنطقة الخضراء إلى تفكك منظومة الحشد.

وفي ظل هذه التطورات، كشف مسؤول حكومي للصحيفة ذاتها عن تلقي حكومة بغداد اتصالات مكثفة من أطراف عربية ودولية أبدت خلالها دعم السياقات القانونية التي تتبعها حكومة مصطفى الكاظمي لمواجهة مظاهر انتهاك السيادة، مشيرا إلى أن دولا مؤثرة أبدت مساندتها لجهود حفظ السيادة.

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