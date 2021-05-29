إطلاق نار في ميامي الأميركية والحصيلة الأولية 7 إصابات

2021/05/29 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصيب 7 أشخاص، بإطلاق نار في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

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ووفقا للقنوات التلفزيونية المحلية، تم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى، فيما لم يتم تحديد المسؤولين عن إطلاق النار.

وسمع الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث 60 رصاصة على الأقل، وقال آخرون إن الأعيرة النارية أطلقت من نافذة سيارة.

"إن بي سي"

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