قرارات التربية بشأن آلية الامتحانات للعام الدراسي الحالي

2021/05/29 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت،

اعتمادها مجموعة قرارات بعد اجتماع

موسع لبحث امتحانات المراحل الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها عقدت، اليوم، اجتماعاً

موسعاً ضم المديرين

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