2021/05/29 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها “عقدت اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع امتحانات المراحل الدراسية كافة بحضور المُديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات، لمناقشة القرارات التي تخص اجراء امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2020 – 2021 “.

وتمخض عن الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية علي الدليمي، بحسب البيان، “اعتماد مجموعة من القرارات من ضمنها: ان تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية واتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة”.

كما اكد المجتمعون، وفق البيان، على “ابقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه) وزارية”.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، على “تأجيل البت في قرار امتحانات المراحل غير المنتهية بعد (الأول من شهر تموز) ولحين اكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم الالكتروني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).