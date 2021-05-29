رونالدو يهرب من جحيم أليغري في صفقة تبادلية

2021/05/29 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، مرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية بين الفريقين، خلال المركاتو الصيفي.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس صيف 2022، لكنه يرغب في الرحيل عن الفريق الإيطالي، خلال الصيف الحالي، وخاصة عقب عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، إلى "أليانز سالديوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو هو المرشح الرئيسي لتعويض الفرنسي كيليان مبابي في سان جيرمان، إذا رحل المهاجم الشاب هذا الصيف.

وأوضحت "لاغازيتا ديللو سبورت" أن صفقة رونالدو ستشهد انتقال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس، رغم تأكيد اللاعب الأرجنتيني مؤخرا بأن مستقبله في باريس.

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن المفاوضات الرسمية حول الصفقة التبادلية لم تبدأ حتى الآن.

وانضم كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد، براتب سنوي قدره 31 مليون يورو، وخلال تلك الفترة شارك "صاروخ ماديرا" في 133 مباراة سجل فيها 101 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين، وتوج هدافا للدوري في الموسم المنصرم، برصيد 29 هدفا.

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