2021/05/29 | 17:45 - المصدر: عين العراق

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أخبار عامة

السبت 29 مايو 2021 | 05:29 مساءً | عدد القراءات : 23

مسن يحطم رقما قياسيا كأكبر أمريكي يتسلق قمة جبل إيفرست

في إنجاز كبير، تمكن عجوز أمريكي يدعى "آرثر موير"، ويبلغ من العمر 75 عامًا، من تسجيل رقم قياسي جديد في تسلق القمة جبل إيفرست، وهي الأعلى في العالم، وفقا لما أكده مسئولون في نيبال.

ومن جهته، قال مسئول من الشركة التي نظمت الرحلة، أن آرثر موير، أصبح أكبر أمريكي يتسلق أعلى جبل في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 متر، وفقا لموقع العين الإماراتي.

وفي العاده يقضى المتسلقون عدة أيام في مخيمات مختلفة قبل وصولهم لقمة الجبل، وأوضح جاريت ماديسون، قائد الرحلة من شركة ماديسون ماونتينيرينج "ماديسون لتسلق الجبال: من المخيم الموجود عند سفح الجبل: "آرثر ميور هو أكبر أمريكي يصل إلى قمة جبل إيفرست"

وتمكن المسن الأمريكي موير، من تحطيم الرقم القياسي الذي سجله بيل بورك، الذي تسلق الجبل وعمره 67 عاما في 2009.

وفي سياق متصل تمكنت متسلقة جبال صينية تدعى تسانج يين-هانج، من تحطيم رقماً قياسياً جديدة لتسلق جبال ايفرست، حيث أصبحت أسرع امرأة في العالم تصل إلى قمة إيفرست، في 25 ساعة و50 دقيقة، وستقوم بتقديم طلبها لمسئولي موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية للحصول على شهادة تُثبت وتوثق إنجازها الذى لم تسبقها إليه أي امرأة في العالم.

وأكد مسئول نيبالي، إن متسلقة الجبال التي تعيش في هونج كونج، تسانج ين هانج، سجلت أسرع صعود في العالم لإيفرست من قبل امرأة بزمن أقل بقليل من 26 ساعة، وفق ما نشره موقع channelnewsasia.

وقال جيانيندرا شريستا، ضابط الاتصال الحكومي بمعسكر قاعدة إيفرست، إن تسانج، البالغة من العمر 44 عامًا، تسلقت الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 مترًا في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة، الأحد الماضي، مفيدا بأنها غادرت المخيم في الساعة 1.20 السبت ووصلت (القمة) عند الساعة 3.10 مساء اليوم التالي.

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