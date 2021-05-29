2021/05/29 | 17:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتوضيح حقيقة تحويل متنزه الزوراء لمساكن.. أمين بغداد في البرلمان قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/29 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتوضيح حقيقة تحويل متنزه الزوراء لمساكن.. أمين بغداد في البرلمان قريباً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتوضيح حقيقة تحويل متنزه الزوراء لمساكن.. أمين بغداد في البرلمان قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).