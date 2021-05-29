2021/05/29 | 17:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية في الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات النهائية.

وذكر اعلام الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع امتحانات المراحل الدراسية كافة بحضور المُديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات، لمناقشة القرارات التي تخص اجراء امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2020 – 2021 ".

وتمخض عن الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية علي الدليمي، بحسب بيان الوزارة، "اعتماد مجموعة من القرارات وهي كالتالي:

1- ان تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية واتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة .

2- ابقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه) وزارية.

3- تأجيل البت في قرار امتحانات المراحل غير المنتهية بعد (الأول من شهر تموز) ولحين اكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم "الالكتروني" .

PUKmedia اعلام وزراة التربية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية الاتحادية تصدر قرارات بشأن الامتحانات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية الاتحادية تصدر قرارات بشأن الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).