كرميان.. استشهاد شرطي على يد داعش الارهابي

2021/05/29 | 17:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع عن استشهاد منتسب في شرطة كرميان بعد ان اختطف من قبل مجاميع داعش الاجرامية قبل عامين.

وقال رحيم عزيز ابن عم الشهيد جلال بابان والذي هو من سكنة قرية نارينة التابعة لادراة كرميان لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان مجاميع داعش الارهابية خطفت قبل عامين ابن عمه جلال بابان وهو احد المنتسبين الى قوات الشرطة في كرميان، مع ابن عم ثان لهم من قريتهم "نارينة" التابعة لقضاء كرميان، مشيرا الى انهم تمكنوا من تحرير ابن عمهم الثاني مقابل فدية مالية بلغت 6 الاف دولار.

واضاف: انه وللاسف، نشرت مجاميع داعش الارهابية وعبر قنواتهم، مقطع فيديو للحظة استشهاد ابن عمهم الشهيد جلال بابان، مبينا ان داش الارهابي طالبوا باطلاق سراح امرأة كوردية وهي زوجة لاحدى (امراء داعش) مقابل الافراج عن ابن عمهم جلال بابان، مردفا بالقول: ان الدواعش عندما تأكدوا من عدم اطلاق سراح تلك المرأة، اقدموا على قتل ابن عمهم بشكل وحشي ونشروا لحظة استشهاده عبر مقطع فيديو.

PUKmedia خاص

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