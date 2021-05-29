2021/05/29 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، ضبط مواد متفجرة تابعة لداعش شمال شرقي ديالى.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، ان “قوة من اللواء الرابع والسبعين فرقة المشاة الخامسة، فجرت عبوتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال مداهمة وتفتيش..



ضبط مواد متفجرة تابعة لداعش شمال شرقي ديالى المركز الخبري الوطني.

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