بعد تلقي لقاح كورونا.. 4 أعراض يجب الانتباه إليها

2021/05/29 | 17:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تلقى ملايين الأشخاص حول العالم لقاح فيروس كورونا، وفي بريطانيا تلقى أكثر من 60 مليون شخص جرعة من اللقاح، وهو إنجاز كبير، حيث تسعى البلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الوباء.لكن في حين أن أخذ اللقاح هو أفضل طريقة لحماية نفسك من هذا الفيروس المميت، إلا أن هناك تقارير عن أشخاص أصيبوا بالفيروس […]

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