2021/05/29 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 4 واصابة 11 في انفجار قنبلة شمالي أفغانستان

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