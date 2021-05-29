2021/05/29 | 17:57 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 4 واصابة 11 في انفجار قنبلة شمالي أفغانستان
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 واصابة 11 في انفجار قنبلة شمالي أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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