2021/05/29 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، السبت، تفعيل اللجنة العراقيّة - الباكستانيّة المشتركة، والإسراع في إنجاز الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للخارجية تلقى "ناس" نسخة منه، (29 أيار 2021)، إنه "استقبلَ وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم السبت 29 أيار 2021، نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي، في مبنى وزارة الخارجيّة العراقيّة، وبحثا سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الإهتمام المُشترَك، ومنها الجانب الإقتصادي، بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين".

وبيَّن فؤاد حسين وفق البيان، أن "باكستان شريك أساسيّ ومُهِمّ بالنسبة إلى العراق، ويرتبط البلدان بعلاقات عريقة وعوامل مُشترَكة، منها: مواجهة الإرهاب والتطرّف.



مُؤكّداً ضرورة التعاون الثنائيّ في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان، "من جانبٍ آخر أكّد الجانبان على ضرورة تفعيل اللجنة العراقيّة-الباكستانيّة المشتركة، والإسراع في إنجاز الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".

وتابع البيان، "كما ناقش الجانبان عمليّة تصدير النفط العراقي إلى باكستان، وموضوعة السياحة الدينيّة وسُبُل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق، لما لها من أهمّية كبيرة لدى المسلمين في العالم، وتطرّقا إلى تفعيلِ خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري بين البلدين".

ولفت البيان إلى أنه "من جانبه، أعرب وزير الخارجيّة الباكستاني عن تطلُّعِ بلاده إلى مزيدٍ من التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية".

مُضيفاً (قريشي)، أن "العراق يحتضن حالياً (200) ألف زائر باكستاني، ونتطلّعُ إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق في مجال السياحة الدينية"، مُؤكداً أن "بلاده تدعم العراق في كافة المجالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقيات ومذكرات تفاهم على طاولة لقاء وزير الخارجية بنظيره الباكستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقيات ومذكرات تفاهم على طاولة لقاء وزير الخارجية بنظيره الباكستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).