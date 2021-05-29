2021/05/29 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية بإصابة 7 أشخاص إثر إطلاق نار في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

ووفقا للقنوات التلفزيونية المحلية، تم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى، فيما لم يتم تحديد المسؤولين عن إطلاق النار.

وسمع الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث 60 رصاصة على الأقل، وقال آخرون إن الأعيرة النارية أطلقت من نافذة سيارة.

التالي

منذ 39 دقيقة

وفاة ممثل ومخرج لبناني بحادث سير

منذ ساعتين

إطلاق صاروخ محمل بـ 36 قمراً اصطناعياً لتسريع الإنترنت حول العالم

منذ 3 ساعات

ماليزيا تسجل أكبر زيادة بإصابات كورونا

منذ 3 ساعات

بايدن يصرّ على الانسحاب من معاهدة “الأجواء المفتوحة”

منذ 8 ساعات

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب

منذ 8 ساعات

جنود أمريكيون يكشفون أسراراً نووية

منذ 10 ساعات

المفوضية الأوروبية: 3 مليارات يورو لتحقيق تحول ديمقراطي في بيلاروس

منذ 20 ساعة

توقف الحركة في مضيق البوسفور بسبب عطل ناقلة

منذ 20 ساعة

هاريس: دخلنا حقبة جديدة تتسم بتهديدات غير مسبوقة

منذ 21 ساعة

الناتو ينفذ مناورات بحرية كبرى في أوروبا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).