إستراتيجية البيجيدي : الاستثمار في الأزمات . - سعيد الكحل

2021/05/29 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل 1 ــ الولاء للزعيم وللتنظيم بدل الشعب والوطن .



فبرلمانيو الحزب يدركون جيدا أهمية الاستعمالات الطبية للكيف اقتصاديا واجتماعيا ، إلا أنهم صوتوا ضد المشروع امتثالا لرغبة بنكيران الذي سبق وهدد بالانسحاب من الحزب في حالة مصادقتهم عليه كالتالي "أنا الموقع أسفله عبد الإله ابن كيران بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وإذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي ......





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