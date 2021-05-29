2021/05/29 | 18:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. تشكيلة منتخبنا الوطني في المواجهة الودية أمام المنتخب النيبالي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. تشكيلة منتخبنا الوطني في المواجهة الودية أمام المنتخب النيبالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).