النقل تتحدث عن جنسية الطيارين العاملين في الخطوط الجوية العراقية

2021/05/29 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم السبت، قرب وصول أربع طائرات جديدة إلى العراق، فيما أشار إلى أن جميع الطائرات التابعة للخطوط الجوية العراقية يقودها طيارون محليون.

وقال الشبلي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، إن "جميع طائرات الخطوط الجوية العراقية جديدة وحديثة ولدى الوزارة عقد مع شركة بوينغ، ستتسلم بموجبه هذا العام وبالتناوب أربع طائرات منها اثنان نوع "بن لاينر" واثنان من نوع "ايرباص".

وبشأن الطيارين العاملين في الخطوط الجوية العراقية أكد وزير النقل أن "جميع الطائرات يقودها طيارون عراقيون ولا توجد طائرة عراقية يقودها عرب أو أجانب"، لافتاً إلى أنه "وبسبب الحظر المفروض على العراق من الاتحاد الأوروبي منذ العام 2015 اضطرت الوزارة الى استئجار طائرة مع طواقمها لتذهب الى أوروبا فقط".

وأشار الشبلي الى أن "طائرات الخطوط الجوية العراقية تصل الى جميع دول المنطقة منها تركيا وإيران والأردن ولبنان والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر، فضلاً عن بعض الدول الأوروبية منها المانيا وروسيا وجورجيا، وتصل الصين أيضا، أما بالنسبة للرحلات المتوجهة إلى بريطانيا وعاصمتها لندن فهي متوقفة حالياً، والوزارة تنتظر أن تفتح مرة ثانية".

وأكد الوزير أن "هناك إجراءات جديدة لتطوير الخطوط الجوية العراقية خاصة بمواضيع مهمة تتعلق بعمل المنتسبين وأيضاً الشؤون التجارية الخاصة بها".

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