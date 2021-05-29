شرطة بغداد تضبط عجلات محملة بمواد طبية غير مرخصة

2021/05/29 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن ضبط عدد من العجلات تحمل مواد طبية غير مرخصة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد من ضبط سبع عجلات حمل براد تحمل مواد طبية لا تحمل أوراق أصولية وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة".

وأشارت إلى أنها "ضبطت أيضا عجلة نوع كيا حمل تحمل 190 كارتون مواد طبية غير مرخصة ليتم تسليمها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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