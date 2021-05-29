2021/05/29 | 18:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

السبت 29 مايو 2021 | 05:58 مساءً | عدد القراءات : 18

ترجيحات بعدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم

ترجيحات بعدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجيحات بعدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجيحات بعدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).