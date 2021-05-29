مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي بحضور 171 نائباً

2021/05/29 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع عقد مجلس النواب ، اليوم السبت ، جلسته الأولى بفصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس إنه: "عقد جلسته الأولى ، من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".ولفتت إلى أن "عدد الحضور بلغ 171 نائباً".

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